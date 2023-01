Wer an eine sogenannte steuerbegünstigte Organisation – zum Beispiel also einen gemeinnützigen Vereine oder Stiftungen, aber auch Kirchen oder Universitäten – Geld spendet, kann das als Sonderausgaben von der Steuer absetzen. Auch politische Parteien zählen laut der Vereinigten Lohnsteuerhilfe (VLH) dazu, haben aber eine Sonderstellung im Steuerrecht. „Spenden sind bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrages Ihrer Einkünfte als Sonderausgaben absetzbar“, heißt es von der VLH. Wichtig zu beachten sei, dass das Finanzamt eine Spende nur dann akzeptiere, wenn diese durch eine Spendenbescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster belegt ist. Zwar müsse man diese seit 2018 nicht mehr im Original der Steuererklärung beilegen, das Finanzamt könne jedoch jederzeit die Spendenbescheinigung anfordern. Bei Spenden bis 300 Euro genüge der sogenannte „vereinfachte Nachweis“. Das könne etwa der Kontoauszug sein. Neben Geldspenden sei es auch möglich, die Arbeitszeit in einem ehrenamtlichen Verein sowie damit verbundene Ausgaben wie etwa Fahrtkosten steuerlich abzusetzen.