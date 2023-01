Einsatzkräfte in der Region haben bisher kaum Erfahrungen mit Angriffen gemacht, berichten aber von anderen Problemen.

„Das spiegelt nicht unseren Alltag wider“, sagt Axel Daunderer, Leiter der Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Grünstadt zu den Silvester-Krawallen in Berlin und anderen Städten. „Ich kann nichts Vergleichbares berichten.“ Es gebe einen großen Unterschied zwischen der Arbeit in der Stadt und auf dem Land. „Wir haben nur selten aggressive Gaffer“, erzählt er.

Falls doch mal jemand ausfällig werde, würden andere Passanten ihn zurechtweisen. In aller Regel schaue sein Team bei Einsätzen auch, dass die Tür des Rettungswagens geschlossen ist. Bei einem Einsatz an einem Supermarkt kürzlich habe sogar das Personal eine Decke als Sichtschutz bereitgestellt. Auf der anderen Seite erlebe er konkrete Fälle, bei denen sich Patienten im Anschluss für die Hilfe bedanken.

Übergriffe auf Hilfskräfte sind laut Wehrleiter Michael Partsch auch in der VG Eisenberg bisher kein Thema. Problematisch sei aber das wiederholte Unverständnis von Passanten, vor allem bei Einsätzen im dicht bewohnten Stadtgebiet. Neben den Schaulustigen, die mit dem Handy noch schnell ein Foto erhaschen wollten, müsse man auch die Menschen wegschicken, wenn es räumlich eng werde. Meist gelinge das auch, wenn man die Gründe dafür beharrlich erkläre, so Partsch.

Florian Rahmseger, stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland, berichtet von Straßensperrungen, die bei einigen Autofahrern auf Unverständnis gestoßen seien. „Das kommt schon gelegentlich vor“, sagt er. „Viele Menschen sind immer ein bisschen im Stress, da geht dann das Verständnis für den, der dort steht, verloren“, sagt er. Beleidigungen seien eher seltener, körperliche Gewalt habe er im Einsatz bisher nicht erlebt.

Ein generelles Problem seien Gaffer: „Es gibt sehr dreiste Menschen, die sogar bis in die Einsatzstelle laufen. Das behindert einfach den Einsatz und es kann zu Folgeunfällen kommen. Ich frage mich immer, was Gaffer und Schaulustige mit den Fotos und Videos machen, ob sie das veröffentlichen wollen und Klicks damit generieren wollen.“ Aber Rahmseger hat einen Lösungsansatz: „Es hat sich gezeigt, dass es hilft, diese Personen gezielt anzusprechen.“ Auch der stellvertretende Wehrleiter berichtet auf der anderen Seite von vielen positiven Erfahrungen: „Es kommen Dankschreiben und Briefe.“ Gerade durch die Katastrophe im Ahrtal und durch die Waldbrände in der vergangenen Zeit sei wieder mehr in den Fokus gerückt, wie wichtig die Arbeit der Feuerwehren ist.

28 mal kam es in Grünstadt 2021 zu Gewalt gegen Polizisten. Im ganzen Polizeipräsidium Rheinpfalz waren es 300 Fälle bei rund 135.000 Einsätzen im Jahr und damit 37weniger als noch 2020.