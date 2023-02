Durch das Kita-Zukunftsgesetz hakt es an allen Ecken und Enden. Das sollte nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden.

Die Diskussion im Ausschuss mutet eigenartig an: Seit 25 Jahren werden Kinder aus Obersülzen in Grünstadt betreut. In der ersten Zeit war man froh über die Kleinen aus dem Nachbarort, die die freien Kapazitäten in städtischen Einrichtungen füllten. Sicher: Zunächst waren es fünf Jungen und Mädchen, heute sind es 28 – Tendenz steigend. Und ja: In der Stadt fehlen Kita-Plätze. Aber hat ein kleiner Grünstadter mehr Anspruch auf Betreuung als ein Kind aus dem Nachbarort? Die Frage, ob der Spross eines Zugezogenen hinter dem Nachwuchs eines Ur-Grünstadters zurückstehen sollte, würden die Ausschussmitglieder ja hoffentlich auch „unmöglich“ finden. Verknappen sich Güter, werden Menschen zu extremen Egoisten. Die Verteilungskämpfe in Kommunen und Proteste von Eltern, deren Kinder wegen Platz- und Personalnot nicht adäquat betreut werden können, sind einer Landesregierung zu verdanken, die ein Kita-Zukunftsgesetz erlassen hat, ohne zu schauen, ob dessen Vorgaben auf unterster Ebene erfüllt werden können.