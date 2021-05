Die Orgel der St. Lambertuskirche muss saniert werden. Die Kosten dafür belaufen sich nach einer ersten Begutachtung auf mindestens 27 000 Euro. Zuschüsse vom Bistum Speyer gibt es nicht und Benefizveranstaltungen können wegen Corona nicht stattfinden.

Die Instandsetzung ihrer Orgel zu stemmen, wird eine Herausforderung für die katholische Kirchengemeinde in Bockenheim. Verschiedene Aktionen zur Finanzierung waren bereits geplant, mussten aber aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Das „Orgelcafé nach den Gottesdiensten“ gibt es gegenwärtig nicht mehr. Die vorgesehene Bewirtung an der Bockenheimer Weinlaube an zwei Wochenenden im August und Oktober steht ebenso in den Sternen wie das Kirchenkonzert im Herbst, das zusammen mit dem Kirchenchor unter Mitwirkung von Kantorin Julia Best aus der Pfarrei stattfinden soll.

Nur wenige Einnahmen erzielt

Einige Einnahmen konnten unter anderem durch die Mitwirkung an der Bockenheimer Adventsfensteraktion, am ökumenischen Grumbeerfeschd und durch die Teilnahme am historischen Mauerglühen erzielt werden. Dazu kamen einzelne Zuwendungen. Auf dem Spendenkonto liegen für die Orgelsanierung aktuell rund 3400 Euro.

So ist noch ein beträchtlicher Teil der geschätzten Gesamtkosten von 27.000 Euro zu finanzieren. Die Sanierung soll aber dennoch in Angriff genommen werden. Gemeindeausschuss und Verwaltungsrat haben gemeinsam beschlossen, das regelmäßig gewartete Instrument nach den Vorgaben des Orgelsachverständigen der Diözese Speyer zu überarbeiten. Derzeit werden Angebote eingeholt. „Wir hoffen, die Arbeiten dieses Jahr abschließen zu können“, sagt Peter Machwirth aus dem Verwaltungsrat der Pfarrei Heilige Elisabeth Grünstadt, zu der die katholische Gemeinde Bockenheim seit 2016 gehört.

Eine gründliche Reinigung steht an

Als dringlich angesehen wird eine gründliche Reinigung des Instrumentes mit Pfeifenwerk und Windladen. Dafür müssten sämtliche Pfeifen ausgebaut werden, erläutert er. Geprüft werden soll die Orgel zudem auf Holzwurmbefall und Schimmelbildung. Spiel- und Registertrakturen seien neu zu regulieren, die Spielanlage zu überarbeiten, sagt Machwirth. Alle elektrischen Teile sind einer Kontrolle zu unterziehen und den geltenden Normen anzupassen. Die Orgel steht als Erstinstrument seit 1957 in der 1936 erbauten Kirche St. Lambertus. Konstruiert wurde sie von Orgelbaumeister Scherpf aus Speyer, auch mit Teilen anderer Orgeln: Das Harmonium ist durch einige Pfeifenreihen erweitert worden, wie Machwirth berichtet.

Vor der Sanierung soll ein Teilstück des Kirchenbodens unter der Empore erneuert werden. Da bei diesen Arbeiten viel Staub aufgewirbelt wird, sollen sie vorgezogen werden. Der lose einliegende Betonboden mit Fliesenbelag habe sich auf einem etwa 20 Quadratmeter großen Stück abgesenkt, sagt Machwirth. Nun müsse er herausgebrochen, der Untergrund aufgefüllt und nachverdichtet werden.

Spendenkonto

Wer mithelfen möchte, dass die Orgel künftig wieder einwandfrei erklingt, kann Geld überweisen auf das Spendenkonto der Kirchenstiftung St. Lambertus bei der Sparkasse Rhein-Haardt: IBAN: DE13 5465 1240 0012 0136 29; Kennwort: Orgelsanierung.