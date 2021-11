Am Sonntag finden die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag statt, bei denen an die Opfer der Weltkriege erinnert wird. In Eisenberg findet die Gedenkfeier um 11.30 Uhr in der Friedhofshalle in statt. Pfarrerin Luise Burmeister wird die Ansprache halten, Gedenkworte spricht Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG). Musikalisch mitgestaltet wird die Feierstunde mit Kranzniederlegung vom Spielmannszug. In Kerzenheim wird der Männergesangverein die Feierstunde zum Volkstrauertag musikalisch gestalten. Ansprachen halten Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) und Pfarrerin Helke Rothley. Beginn ist um 11.15 Uhr. In Ramsen findet die Gedenkfeier um 11 Uhr statt und wird von der Kolpingkapelle und vom Ökumenischen Kirchenchor mitgestaltet. Ansprachen halten Ortsbürgermeister Arnold Ruster (FWG) und Gemeindereferentin Sabine Fehrenbach.