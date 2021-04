Am 21. April vor fünf Jahren ist Pop-Ikone Prince in Minnesota gestorben. Was verbinden Musiker aus der Region mit dem Sänger, Multi-Instrumentalisten und Komponisten? Hat das Lebenswerk des vielfach ausgezeichneten Künstlers, der vor allem in den 1980ern die internationale Musikszene beeinflusste, auch Bedeutung für ihre Arbeit?

Harry Müller, ehemaliger stellvertretender Leiter der Musikschule Leiningerland in Grünstadt, lobt Prince als „einen absolut kreativen Musiker, der auch sehr gut Gitarre spielte“. Das habe man beispielsweise auf dem George-Harrison-Tribute-Konzert 2004 erleben können. Bei „While My Guitar Gently Weeps“ habe Prince ein fantastisches Solo hingelegt. Den Supersong „Purple Rain“ hat der Gitarrist Müller „auch gleich nachgespielt“. Privat habe er Prince allerdings weniger gehört, auch seine Schüler hätten sich dessen Stücke für den Unterricht nicht gewünscht.

Toll findet Müller, dass der Amerikaner sich wie viele andere Kulturschaffende „gegen das Spießertum gestellt“ habe und seinen eigenen Weg gegangen sei. „Auch die Tatsache, dass er sich kommerziellen Forderungen der Plattenindustrie entgegenstellte, macht ihn mir sympathisch“, sagt der 67-Jährige. In den Neunzigern hatte der Star Schlagzeilen mit dem Kampf um sein geistiges Eigentum gemacht, agierte lange Zeit unter dem Pseudonym TAFKAP (The Artist Formerly Known As Prince). Leider sei Prince „Opfer des unsteten Musikerlebens geworden“, bedauert Müller das Genie, das an einer Überdosis Schmerzmittel im Alter von 57 Jahren starb.

Ewige Rivalen: Jacko und Prince

Tom Hapke, Schlagzeuger und Betreiber von Tom“s Music Institute in Grünstadt, Mehlingen und Bad Dürkheim, findet, dass im Gegensatz zu Prince Michael Jackson aufgrund seiner sehr unglücklichen Kindheit mehr zu bedauern gewesen sei. Prince, der den „King of Pop“ lange als Rivalen betrachtete und ihn nach dessen Tod 2009 würdigte, indem er bei seinen Liveauftritten Stücke von Jackson coverte, ist in Hapkes Augen eher zu bewundern. „Das Besondere an ihm war sein Gespür für Sound“, sagt der 54-Jährige. Privat habe er die Kompositionen von Prince gern und viel gehört. „Dennoch haben seine Songs meine Arbeit nicht beeinflusst“, bilanziert Hapke.

Silke Egeler-Wittmann, Musik- und Deutschlehrerin am Leininger-Gymnasium in Grünstadt, verrät, dass „Purple Rain“ ins Repertoire ihrer Band SoWhat?! aufgenommen wurde. „Ein großartiger Song, der mir in unserer eigenen Interpretation allerdings besser gefällt als das Original, vor allem wegen der schönen Bariton-Stimme unseres Sängers.“ Auch wenn Jackson und Prince häufig ihre Falsettstimme nutzten und sich zu Kunstfiguren stilisierten, gebe es enorme Unterschiede zwischen den beiden Künstlern. Während sich der „King of Pop“ zahlreichen kosmetischen Operationen unterzog, auch seine Haut aufhellte sowie die Haare glättete und somit laut Egeler-Wittmann letztendlich seine Identität verleugnete (was Jackson immer abgestritten hat), sei Prince seiner Zeit voraus gewesen. „Das Spiel mit traditionellen Geschlechterzuweisungen war eine durchaus gesellschaftspolitisch motivierte bewusste Provokation“, sagt die 56-Jährige. Ihrer Ansicht nach ist Prince auch der vielseitigere Musiker der beiden gewesen. „Er hat stilistisch sehr viel ausprobiert und ist sich trotzdem treu geblieben, vor allem auch hinsichtlich seiner Persönlichkeit“, so die Saxofonistin.

„Ganz eigene Sparte“

Volker Gütermann, Tenor und Chorleiter aus Altleiningen, verortet Prince im Gegensatz zu Jackson nicht so sehr im Pop. „Er ist eher der Vertreter einer ganz eigenen Sparte“, meint der 57-Jährige, der die Musik des Amerikaners auch privat hört. Als herausragende Kompositionen fallen ihm spontan „Kiss“ von 1986 ein, mit dem Prince im Folgejahr einen Grammy gewann, der Titelsong „1999“ des gleichnamigen Albums, das die Top Ten der US-Hitparade erreichte, sowie das fast neun Minuten lange Stück „Purple Rain“, welches zum ersten Top-Ten-Single-Hit des Künstlers in Deutschland avancierte. „Er hat einen speziellen Groove und eine komplexe Harmonik in Richtung Jazz und Experimental“, benennt Gütermann das Besondere an Prince, dessen Lebenswerk sich auch auf seine Arbeit auswirkt: „Ich versuche meine Arrangements ebenfalls etwas komplexer zu gestalten und da ist Prince eine gute Inspiration.“

Gitarrenheld Eike Walter, Gründer und Leiter der Heldenschmiede in Asselheim, sagt: „Wenn man im Studio an einem Funksong arbeitet, denkt man schon mal: Wie hätte Prince jetzt gespielt? Denn seine Musik ist im Kern nie alt geworden.“ Der 39-Jährige zieht den Hut vor dem „geballten musikalischen Talent“ des Mannes aus Minnesota, der sich auch äußerlich sehr speziell präsentierte und mehrere Instrumente bis zur Perfektion beherrschte. Walter fällt als ein Höhepunkt ebenso wie Harry Müller das emotional geladene Gitarrensolo von Prince zum Beatlessong „While My Guitar Gently Weeps“ 2004 ein – „Melodik, Phrasierung, Technik – alles stimmig und geschmackvoll kombiniert“.

Fasziniert hat Walter auch die Unplugged-Version der Eigenkomposition „Cream“: Eine „sensationelle Mischung aus Groove und Fills“. In seiner Jugend seien ihm die Lieder von Prince „zu soft“ gewesen, sagt der Gitarrist, „aber als sich mein musikalischer Horizont weiterentwickelt hat, kamen sie auf die Playlist beziehungsweise in den CD-Spieler“. Heute freue er sich über das, was Prince der Menschheit hinterlassen habe.