Für den Adventskalender der Unterhaardter Rundschau haben wir Schüler des Grundkurses Kunst der Integrierten Gesamtschule Eisenberg gebeten, ihre Gedanken zum Thema „Mein Corona-Jahr“ künstlerisch umzusetzen. Ihre Erfahrungen im Corona-Jahr hat auch Leonie Frey aus Bobenheim am Berg zu Papier gebracht – allerdings nicht als Bild, sondern als Comic. Damit ist augenzwinkernd belegt, dass es in Entenhausen ebenfalls eine Corona-Pandemie samt Run auf Klopapier gab. Die Künstlerin schreibt: „Das Comicformat verbildlicht die kuriosen Zustände in der Zeit von Corona auf eine amüsante Weise.“ Leonie feiert am Donnerstag übrigens ihren 18. Geburtstag – und wir gratulieren herzlich zur Volljährigkeit!