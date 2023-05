Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gelungene Premiere für Dinner meets Krimi von Backstage Events im Restaurant Grifo in Kerzenheim: Christopher Krill hat seine erste One-Man-Show präsentiert und dabei alles richtig gemacht. Zum Lachen in den Keller gehen, ist in jetzt Kerzenheim angesagt.

Vorweg, das Konzept ist kein neues, aber es zieht: Das Premierenpublikum wusste größtenteils, auf was es sich einlässt und kam schon mit guter Laune im Grifo an. Der Gewölbekeller unter