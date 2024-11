Die jetzigen Grünstadter Parkgebühren gelten seit Anfang 2023, zum nächsten Jahreswechsel sollen sie erneut steigen: Über diesen Vorschlag der Stadtverwaltung soll der Rat am Dienstagabend abstimmen. Begründung für den Vorstoß: So kämen etwa 85.000 zusätzliche Euro in die Stadtkasse, mit denen sich ein Loch im Haushaltsentwurf für 2025 stopfen ließe. Im Schnitt sollen die Preise um etwa ein Drittel angehoben werden. Wer dabei besonders belastet wird und warum die Verwaltung bereits eine weitere Erhöhung plant: Zum ausführlichen Artikel geht’s hier.