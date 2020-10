Der SV Obersülzen lädt ab Montag, 19. Oktober, mit Unterstützung der Fußballakademie Bayern zum Feriencamp ein. Das hat die Vereinsführung gestern mitgeteilt.

Dennoch ist es für eine Anmeldung noch nicht zu spät: Selbst am Montagmorgen vorm Trainingsbeginn um 10 Uhr können Kinder noch von ihren Eltern für das Fußballcamp angemeldet werden, sagt SVO-Jugendleiter Marco Schäfer. Das Angebot richte sich an Nachwuchskicker aller Altersklassen, die sich in den Herbstferien einen Intensivkurs verpassen lassen wollen. Es sei nicht das erste Mal, dass der SVO mit der Fußballakademie Bayern, hinter der die Sportförderung Nürnberg/Fürth steht, zusammenarbeite.

„Es gab im Sommer auf unserer Sportanlage im Sülzer Tor bereits ein ähnliches Camp. Zu diesem Zeitpunkt haben wir bereits vereinbart, im Herbst noch einmal durchzustarten“, sagt Schäfer. Bislang seien 28 Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren für das Intensivtraining angemeldet. Die Fußballakademie entsende mehrere Trainer mit C- und B-Lizenzen zum SVO, die den Nachwuchstalenten einen ersten Feinschliff verpassen sollen. „Da kommen GPS-Tracker und andere moderne Technik zum Einsatz, um Aufschlüsse über die spielerische Leistung zu erhalten“, so Schäfer. Im Preis von 189 Euro für das Camp, den die Eltern entrichten müssen, sind neben dem Training die tägliche Verpflegung und ein Trikot enthalten.

Anmeldung

Anmeldungen unter www.sportfoerderungnf.de oder unter 0151/15339119 bei Marco Schäfer sowie zu Beginn des Trainings am Montag. Los geht es jeweils um 10 Uhr auf der Sportanlage am Sülzer Tor.