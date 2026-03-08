Die Straßenlampen in Obersülzen sollen zukünftig mit LED leuchten. Das hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde mit einer Gegenstimme beschlossen. Aktuell besitzt die Gemeinde 163 Straßenleuchten. 20 sind bereits mit LED-Technik ausgestattet, 142 arbeiten mit Natriumdampflampen, eine mit einer Quecksilberdampflampe – insgesamt müssen also 143 Leuchten ausgetauscht werden. Grund dafür ist unter anderem der hohe Energieverbrauch der Natrium- und Quecksilberlampen. Allein im Jahr 2025 verbrauchten alle Lampen zusammen 54.249 kWh Strom, bei Kosten von 14.387 Euro. Die Gesamtkosten für den Austausch werden auf rund 193.000 Euro brutto geschätzt. Davon entfallen etwa 145.000 Euro auf die Baukosten und rund 48.000 Euro auf Planungsleistungen. Laut VG-Verwaltung können ausschließlich die Baukosten mit 45 Prozent gefördert werden. Voraussetzung dafür ist, dass die neuen Leuchten zu einer Energieeinsparung von mindestens 50 Prozent führen. Mit dem Ratsbeschluss wird die Verbandsgemeindeverwaltung nun beauftragt, die Planungsleistungen auszuschreiben und Fördermittel zu beantragen. Wenn die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt wird, können Teile der Kosten als Ausbaubeiträge auf die Bürger umgelegt werden – abhängig davon, was in der Gemeindesatzung festgelegt ist. Wie hoch dieser Anteil theoretisch wäre, das möchte Bürgermeister Michael Schütz (CDU) anhand der Satzung prüfen.