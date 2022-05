Zum wiederholten Mal ist an der Waldhütte des Verschönerungsvereins Wattenheim unerlaubterweise gefeiert worden. Der Vorsitzende des Vereins hat die Nase voll.

Schon zum dritten Mal wurde am Samstag an der Waldfesthütte des Verschönerungsvereins Wattenheim (VVW) ohne Erlaubnis eine Party gefeiert. Dem Vorsitzenden des Vereins, Heinz-Peter Fell, bereitet das Kopfschmerzen. „Ich habe Angst, dass irgendwann die ganze Hütte brennt“, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Die ist ja nur aus Holz.“ Unbegründet ist seine Sorge nicht. Schließlich haben die Unbekannten am Wochenende zum wiederholten Mal ein Lagerfeuer direkt am Gebäude entfacht. Beschädigt wurde dabei aber nichts, wie die Polizei mitteilt.

Die Feiernden hinterließen leere Flaschen und Müll – räumten die Überbleibsel aber offenbar am Sonntag im Laufe des Tages selbst wieder weg, wie Fell berichtet.

Fell hat eine Ahnung, wer da feiert

Eine Ahnung, wer die Feierfreunde sind, hat Fell. Bei der ersten unerlaubten Fete an der Hütte im Oktober 2021 wurden mehrere Jugendliche erwischt. „Einer hatte damals seinen Rucksack vergessen und wollte den abholen“, erinnert sich Fell. „Da steht ein Schild, dass es sich um Privatgelände handelt“, erzählt der Senior und fügt an: „Der Junge hat dann erzählt, dass sie das Schild nicht gesehen hätten. Aber jeder in Wattenheim weiß, dass das unsere Hütte ist.“

Da es sich bei dieser ersten Feier damals um Wattenheimer gehandelt hätte, habe Fell die Sache auf sich beruhen lassen. Eine Bedingung habe er genannt: aufräumen. Das sei dann auch gemacht worden. „Das bereue ich heute“, sagt der VVW-Vorsitzende, der sich ärgert, nicht gleich härter durchgegriffen zu haben. Er vermutet, dass auch bei den beiden folgenden Feten – Ende April und eben am Samstag – die gleichen Personen beteiligt waren. Um zu verhindern, dass in Wattenheim irgendwann tatsächlich die Hütte brennt, hat Fell die Polizei eingeschaltet. Die teilt in ihrer Pressemitteilung mit, dass ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet wurde.