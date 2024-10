Ein Mann sei schwankenden Schrittes zu seinem Auto gegangen: Diesen Hinweis bekam die Polizei am Donnerstag gegen 23 Uhr aus Weisenheim am Berg. Aufgespürt haben Beamte den 75-Jährigen dann in seiner Wohnung im Raum Grünstadt. Weil ihnen dort Alkoholgeruch entgegenschlug, ließen sie den Senior einen Atemtest machen. Der ergab einen Wert von 1,54 Promille. Der Mann musste daher zur Blutprobe, seinen Führerschein hat die Polizei schon beschlagnahmt.