Durch Resignation gekennzeichnet war die Diskussion über die Zukunft der Parkschenke im Hauptausschuss – und Karin Schramm (CDU) fasste ihre Einschätzung mit Blick auf die allgemeine Lage gar so zusammen: „Wir werden keinen finden.“

Die Stadt überlegt, die Gaststätte auf dem Grünstadter Berg im Erbbaurecht zu vergeben oder zu verkaufen, weil sie sich außerstande sieht, die Sanierung zu bezahlen. Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) will wenigstens versuchen, einen Interessenten zu finden, auch wenn erste Gespräche erfolglos waren: „Die Interessenten stehen nicht gerade Schlange.“ Wagner setzt aufs Prinzip Hoffnung. „Vielleicht kommen ja wieder bessere, friedlichere, Corona-freie Zeiten, die das Ganze erleichtern“, fasste er den Versuch zusammen, in einer Krisenzeit mit explodierenden Baupreisen eine baufällige Gastwirtschaft an die Frau oder den Mann zu bringen.

Bewirtung durch Vereine?

Für Elke Vetter (Grüne) ist bei der ganzen Diskussion um die Gastwirtschaft zentral, dass auf dem Grünstadter Berg Ordnung geschaffen wird: „Wir sind dringend dafür, dass der ganze Bereich überplant wird. Der ganze Berg ist ein Stückwerk an Einzelgenehmigungen. Eine ordentliche Planung gehört schon länger her.“ Wagner sicherte das zu – schließlich stehe die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes an. Vetter hatte allerdings am Dienstagabend noch ein weiteres Anliegen: „Ist denn schon einmal überlegt worden, das Haus auf dem Standard einer Pfälzerwald-Verein-Hütte auszubauen“, fragte sie und schlug eine Bewirtung durch Vereine vor, so wie es an der Eckkopf-Hütte in der VG Deidesheim der Fall ist. Es müsse keine Luxus-Gastro sein, Null-Sterne-Niveau reiche auch. Wagner entgegnete, dass man unabhängig von der Größe der Gastronomie immer gewisse Kosten habe: „Egal, ob die Gaststätte klein oder groß ist: Kühlmöglichkeiten braucht man immer.“

„Warum soll eine Million Euro versenkt werden?“

Vetter sagte ferner, ihr sei unklar, warum die Sanierung so teuer ist: „Ich verstehe die eine Million Euro nicht, die da reinversenkt werden sollen.“ Bauamtsleiterin Melanie Vatter berichtete im Nachgang der Sitzung, wie sich die Kosten zusammensetzen: „Die größte Position sind die technischen Anlagen, also Elektro, Wasser, Abwasser, Heizung, Lüftung und Kühlung. Neben den Kosten für die Architekten- und Fachplanerleistungen machen die Putz-, Maler- und Trockenbauarbeiten sowie die Holzfenster inklusive der Klappläden einen Großteil der Kosten aus.“ Sie sagte: Die Kostenschätzung stamme von November 2021, man müsse davon ausgehen, dass noch einmal 20 Prozent draufkommen. Bislang wurden 75.000 Euro für Planung und Entkernung ausgegeben. Das Haus gehört seit 81 Jahren der Stadt, es wurde vor 102 Jahren gebaut und vor 92 Jahren erweitert. Bürgermeister Wagner will indes verhindern, dass auf dem Grünstadter Berg ein weiterer Bauzaun aufgestellt werden muss, dann um die Parkschenke. Schließlich ist schon das 1937 errichtete Ehrenmal seit 2006 wegen Einsturzgefahr abgesperrt.