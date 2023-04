Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie geht es mit der Parkschenke weiter? Diese Frage will der Grünstadter Stadtrat in diesem Monat beantworten. Die Stadtverwaltung hat fünf Handlungsoptionen ausgearbeitet – die Sanierung durch die Stadt steht dabei an letzter Stelle.

Einstimmig haben die Mitglieder des Stadtrats vor Weihnachten beschlossen, dass die Stadt die Sanierung der Parkschenke nicht weiterverfolgen soll. Denn sie müsste mehr als eine Million Euro ausgeben,