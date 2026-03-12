Wegen Bauarbeiten fallen am Sonntag, 15. März, Züge der Linie RB 46 auf dem Abschnitt zwischen Frankenthal und Freinsheim aus. Wie die DB Regio AG mitteilt, wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Baustelle zwischen Ramsen und Eisenberg bleibt demnach unverändert bestehen. Die DB Regio weist darauf hin, dass die Fahrzeiten bei den Ersatzbussen länger sind. Zudem liegen die Haltestellen für die Busse zum Teil nicht direkt an den jeweiligen Bahnhöfen und die Abfahrtszeiten können von denen des Zugverkehrs abweichen. Informationen zu den Verbindungen finden Passagiere laut DB Regio in der Reiseauskunft auf www.bahn.de und in der DB-Navigator-App. Lagepläne der Bahnhöfe inklusive Kennzeichnung der Haltestellen für den Ersatzverkehr seien unter www.bahnhof.de einsehbar.