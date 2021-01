In der Asselheimer Straße ist mit der Errichtung einer Baustellenzufahrt begonnen worden. Dadurch stockt der Verkehr an dieser Stelle immer mal wieder, weil ein Teil der Straße abgesperrt ist. Wenn die Zufahrt für die Baustelle fertig ist, soll mit dem Bau zweier neuer Supermärkte begonnen werden. Projektentwickler Werner Schreiber aus Gründau (Hessen) errichtet zwischen Grünstadt und Asselheim zwei Gebäude, die er an Aldi und Rewe vermieten will. Die Arbeiten sollen nach Angaben des Investors bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Der Aldi-Markt wird eine Fläche von 1000 Quadratmetern haben, der Rewe-Markt ist mit 1400 Quadratmetern geplant. Die Planungen im Vorfeld waren aufwendig, denn das Land hatte angekündigt, dass zwischen Grünstadt-Nord und Asselheim irgendwann eine Umgehungsstraße gebaut werden soll, die zur Bundesstraße 271 (Grünstadt-Bockenheim) führt. Zwar werden die Planungen für diese 1,2 Kilometer lange Trasse wohl erst in zehn Jahren abgeschlossen sein, aber schon heute müssen die Folgen für den Verkehr bedacht werden.