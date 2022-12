NEUOFFSTEIN. Am Donnerstag sind die letzten Rübenlaster beim Südzucker-Werk in Neuoffstein angekommen. Die Feldfrüchte wurden gleich verarbeitet. Damit endete die am 27. September gestartete Kampagne nach 94 Tagen.

Regionalleiter Stefan Mondel schaut auf keine gute Ernte. „Der Ertrag lag deutlich unter dem fünfjährigen Durchschnitt“, sagt er auf Anfrage. Zudem sei der Zuckergehalt der Früchte weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. „Normalerweise würde man nach einem trockenen und heißen Sommer hohe Zuckergehalte erwarten. Allerdings führten die Niederschläge, vor allem im kalten September, zu einer Wasseraufnahme der Rüben, ohne weitere nennenswerte Zuckerbildung“, so Mondel.

Laut Michael Adams, Chef der Rübenabteilung, wirkt sich seit 2018 der Klimawandel mit hohen Temperaturen und geringen Niederschlägen verstärkt aus. „Geringere Erträge sind die Folge“, sagt Adams. Darüber hinaus nehme der Schädlingsdruck zu, da diese Witterung gute Lebensbedingungen für Schädlinge und deren Vermehrung schaffe. Um die Ausbreitung von Krankheitserregern einzudämmen, die unter anderem die Viröse Vergilbung verursachen, werden deren Überträger wie Blattläuse bekämpft. Adams: „Wir führen jährlich ab April an zahlreichen Standorten ein aufwendiges Läusemonitoring durch.“ Ein Medikament gegen die Viren hatte nur eine befristete Zulassung.

Knapp 1700 Landwirte liefern ihre Zuckerrüben zum Südzucker-Werk Offstein. Etwa 650 Menschen sind dort in den Bereichen der Zuckerfabrik, Forschung und Entwicklung sowie bei der Tochtergesellschaft Beneo beschäftigt. Das Anbaugebiet umfasst das Hessische Ried, den Odenwald, die Pfalz, Rheinhessen, den Taunus und die Wetterau.