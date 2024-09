Nach einer Verkehrskontrolle in Kirchheim durfte ein Mann nicht mehr weiterfahren. Der 27-Jährige war am Sonntag gegen 1.25 Uhr mit seinem Auto einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Währenddessen nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr. Ein Test vor Ort ergab einen Wert knapp über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dem Mann drohen ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.