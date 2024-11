Ein aufmerksamer Autofahrer hat am Samstagabend womöglich Schlimmes verhindert. Gegen 20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass vor ihm ein blauer Audi Schlangenlinien fahre. Zudem sei der SUV wiederholt auf die Gegenspur geraten und es stehe zu befürchten, dass es zum Unfall kommen könnte. Da der Melder dem Audi mit ausreichend Sicherheitsabstand in Richtung Ebertsheim folgte, konnte der Wagen durch die Polizei schnell gefunden werden. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 42-Jährigen am Lenkrad eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,5 Promille sowie weitere alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Der Mann wurde zur Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihn erwartet ein Strafverfahren. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, da begründete Zweifel bestehen, ob er charakterlich geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges ist. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352 9112700 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.