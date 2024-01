Mit einem Wert von mehr als 1,1 Promille ist am Sonntag gegen 21.05 Uhr ein 34-jähriger Dirmsteiner am Steuer seines Autos erwischt worden. Er war in der Hauptstraße in Obersülzen in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei haben die Beamten Alkohol gerochen. Nach dem Atemtest wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Auf der Dienststelle musste er sich noch einer Blutprobe unterziehen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eröffnet.