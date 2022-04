Eine Autofahrerin, die Sonntagnacht auf der Landstraße von Wattenheim kommend in Richtung Carlsberg unterwegs war, hat sich kurz nach 1 Uhr mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Die Polizei teilt mit, dass die Frau zu schnell gefahren und daher in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen war. Die Frau stand unter Schock und wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Da sie den Anschein machte, unter Alkoholeinfluss zu stehen, wurde ihr zudem eine Blutprobe entnommen, so die Polizei.