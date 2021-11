Eine 25-Jährige Autofahrerin ist am frühen Montagmorgen auf der Eistalstraße ins Schleudern gekommen. Grund war laut Polizei eine zu hohe Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn. Das Auto ist in einer Kurve vor Mertesheim gegen die Leitplanke geprallt, den Schaden schätzen die Beamten auf 2000 Euro. „Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Autofahrer nicht darauf vertrauen können, dass schon ein Winterdienst im Einsatz war“, heißt es im Polizeibericht.