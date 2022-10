Eine 27-Jährige wurde bei einem Sturz mit ihrem Motorrad am Montag leicht verletzt. Beim Verlassen des Kreisverkehrs an der B47 in Höhe Wattenheim auf die L520 in Richtung Carlsberg beschleunigte sie so stark, dass das Hinterrad ihres Kraftrads ausbrach. An ihrem Motorrad entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von zirka 1000 Euro. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn.