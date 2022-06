Weil sie ihn zum wiederholten Mal innerhalb weniger Monate betrunken und ohne Führerschein am Steuer eines Autos erwischt haben, haben Polizisten in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) jetzt den Golf eines 33-Jährigen beschlagnahmt. Die Beamten berichten: Diesmal kontrollierten sie den Mann am Sonntag gegen 17 Uhr in der Kirchheimer Straße, dabei erschnupperten sie starken Alkoholgeruch. Ein Atemtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Nun läuft gegen ihn ein neues Strafverfahren, außerdem soll ihm das Auto endgültig weggenommen werden.