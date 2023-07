Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag einen Autofahrer in der Großkarlbacher Hauptstraße kontrolliert. Nachdem die Beamten bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, musste er zum Test. Dabei kam ein Wert von mehr als 0,5 Promille heraus. Nun wird er 500 Euro Bußgeld zahlen müssen, außerdem bekommt er zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.