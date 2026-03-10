Der Frauenchor Dreiklang in Kirchheim hat inzwischen 50 Sängerinnen. Das macht die Gruppe erfolgreich, bringt sie aber an Grenzen. Was ist ihr Geheimrezept?

Es gibt einen Aufnahme-Stopp. Damit hätte Kathrin Presser selbst nicht gerechnet. Aber langsam wird es zu viel: 50 Sängerinnen hat der Frauenchor Dreiklang inzwischen. Vor neun Jahren gegründet, wuchs er kontinuierlich an, sodass inzwischen eine grenzwertige Anzahl an Mitgliedern erreicht ist. Das freut Chorleiterin Presser zwar, aber der Erfolg hat auch eine Kehrseite: Die wenigsten Veranstaltungsräume mit Bühne im Leiningerland fassen mehr als 300 Zuschauer, und die seien bereits erreicht, wenn nur die Angehörigen kommen. Das heißt, die Hallen gehen aus. Deshalb wollen Presser und Britta Pallasch, Vorsitzende des Vereins, groß denken: Sie planen, das Congressforum in Frankenthal zu füllen.

Mit Anlauf auf die große Bühne

Doch bis dahin gilt es erst einmal, den Chor zu stabilisieren, sagt Presser: „Er muss sich zusammenfinden, zwischenmenschlich wie stimmlich.“ Was sie meint, erklärt sie mit einem Beispiel: Es brauche eine gewisse Menge an sicheren Sängerinnen, an denen sich die Neueinsteiger orientieren können. Denn mit Noten arbeite sie kaum, stattdessen mit praktischer Übung und Tonaufnahmen, die zu Hause genutzt werden können.

In diesem Jahr schaltet der Chor deshalb einen Gang zurück, macht nur kleinere Projektauftritte, um mit voller Kraft das nächste Jahr vorzubereiten. Presser und Pallasch verfolgen nämlich ein größeres Ziel, und auch dafür sei ein ständiger Wechsel eher hinderlich. Wie Presser ankündigt, solle dann ein größeres Konzert stattfinden – mit „Eventcharakter“. Was genau das umfasst, lässt sie offen, die Ideenschmiede arbeite noch daran – und habe bereits einiges in petto.

Von jünger bis älter aus der ganzen Region

Diese Begeisterung fürs Singen und fürs kreative Schaffen, die Presser mitbringt, ist laut Pallasch auch einer der Gründe, warum Dreiklang so erfolgreich und beliebt geworden ist, sogar über die Ortsgrenzen hinaus. So gebe es Teilnehmerinnen aus Bockenheim, Wachenheim und Carlsberg, aber auch Ladenburg östlichen von Mannheim, die wöchentlich den Weg nach Kirchheim auf sich nehmen.

Die Altersspanne reiche von Ende 20 bis Anfang 70, „wobei das Alter keine Rolle spielt“, so Presser. Viel mehr gehe es ums gemeinsame Musizieren. Ähnlich offen ist der Chor in Sachen Repertoire: Neben einer Wunschbox für Titel gibt es auch eine regelmäßige Umfrage, in der die Sängerinnen abstimmen können, was demnächst auf dem Programm steht – so lange es passende Arrangements gibt, betont Presser. Auf eine Musikrichtung festgelegt ist die Gruppe jedenfalls nicht, jeder solle Spaß daran haben.

Ähnlich demokratisch läuft die gesamte Vereinsarbeit, ergänzt Pallasch. Offiziell gibt es zwar einen Vorstand, allerdings heißt der bei Dreiklang e.V. – der Verein, der sich aus einer Chorgemeinschaft heraus vor anderthalb Jahren gegründet hat – Leaderteam. Gemeint ist damit, dass die Vorsitzende nicht für alles verantwortlich ist, sondern fünf Bereiche existieren, in denen es jeweils einen Verantwortlichen gibt, darunter Organisation, Marketing und Finanzen. Hintergrund ist laut Pallasch, dass jeder seine Stärken einbringen könne, während niemand überlastet werde. „Die Leute haben ihren Verein gestaltet“, fasst es Presser zusammen, die sich von der Idee angetan zeigt. Denn dadurch bringe jeder das ein, was er geben kann.

Zwischenmenschliches im Fokus

Am Ende des Jahres, so Pallasch, stehe eine Zukunftswerkstatt im Kalender, in der über Wünsche gesprochen, gleichermaßen aber ein Resümee über die Dinge gezogen wird, die vielleicht nicht so gut laufen. Das gewährleiste, dass der Chor sich weiterentwickelt. Dieses Vorgehen betreffe nicht nur die Gruppe als Gesamtes, sondern auch die einzelnen Sängerinnen: Presser setzt, wie sie sagt, Eigeninitiative voraus, damit die Qualität am Ende passe. Denn ein Auftritt im Congressforum sei eine größere Nummer. Da sind sich Pallasch und Presser einig.

Trotzdem, und das sei am Ende das Geheimrezept des Chors, gehe es in erster Linie um Gemeinschaft, sich gegenseitig zu stärken und mit guter Laune die Proben zu verlassen, sagt Presser und grinst: „Wir sind so viele verschiedene Frauen, aber wir sind alle Macherinnen und fangen einander gegenseitig auf.“ Und Musik gehört eben auch dazu, als Bindeglied.