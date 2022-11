Auf der Landstraße zwischen Heuchelheim und Dirmstein ist am Freitagabend eine 62-Jährige mit ihrem Auto verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, ist der Wagen der Frau wegen zu hoher Geschwindigkeit an einer Einmündung von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Da der Pkw nach dem Unfall auf der Seite lag, konnte die 62-Jährige ihr Auto nicht über die Fahrertür verlassen. Glücklicherweise unverletzt konnte sie von Ersthelfern aber über die Beifahrertür befreit werden. Die Polizei stellte starken Alkoholgeruch bei der Dame fest. Die Frau war allerdings zu betrunken, um einen Alkoholtest selbstständig auszuführen. Neben einer Blutprobe wurde ihr der Führerschein abgenommen. Es erwartet sie ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer.rhp/abf