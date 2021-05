Dass eine Verkehrsberuhigung für die viel befahrene Landesstraße, die durch den Ort führt, her muss, darin sind sich alle einig. Nicht einig ist man sich jedoch hinsichtlich der Parksituation. Was dem einen passt, missfällt dem nächsten.

In der Hauptstraße zwischen Krautbachgasse und Borngasse sind jüngst einige Parkflächen weggefallen – zunächst provisorisch, mit gelben Markierungen. Damit sind viele Anwohner nicht einverstanden, denn wo bisher vier Autos abgestellt werden konnten, reicht es jetzt nur noch für einen Pkw. Die Straßenbehörden wollen nachbessern, vor allem im unteren Bereich am östlichen Ortseingang, von Bockenheim kommend. Da sollen mehr Parkplätze entstehen.

Helmut Rupp, der in der Krautbachgasse wohnt, ist verärgert: „Über 20 Jahre lang hatten wir keinerlei Probleme.“ Jetzt, mit nur noch einer Pkw-Stellfläche, sei der fließende Verkehr schneller geworden. Zudem sei kurz nach der neuen Regelung seinem Nachbarn Thomas Kampka an dessen Eckhaus Krautbachgasse/Hauptstraße die Dachrinne beschädigt worden. Kampka vermutet als Verursacher einen Lkw. Die großen Fahrzeuge könnten nun bei Gegenverkehr nah an sein Haus heranlenken, weil dort kein Parkplatz mehr sei. Wer die Dachkannel demoliert hat, wisse er nicht. Kampka vermutet aber, dass es nicht der letzte Schaden an seinem Eigenheim sein werde.

Eigene Höfe und Garagen sollen genutzt werden

Rupp fragt sich, wo nun Besucher und Dienstleister parken sollen. Er vermutet, dass die drei Stellflächen weggefallen sind, nachdem sich ein Anwohner beschwert hat, dass er nicht mehr auf sein Grundstück komme. „Mir ist unverständlich, dass das Anliegen einer Person über das Allgemeinwohl gesetzt wird“, empört sich Rupp. Er selbst hat auf seinem Anwesen einen kleinen Hof und eine Garage. Da beides anderweitig genutzt wird, parkt er auf der Hauptstraße. Er erzählt von einem Vorfall, der ihn ärgert: Als er mit seinem Pkw eine markierte Fläche verlassen habe, sei ein Anwohner sofort mit seinem Wagen „nachgerückt“. Nach einem Disput habe Rupp ein anonymes Schreiben mit Beleidigungen im Briefkasten gefunden. „Daraufhin habe ich Anzeige bei der Polizei erstattet“, sagt er.

Die Anlieger beurteilen die Neuregelung unterschiedlich. Beim Ortstermin gibt eine Frau zu verstehen, dass „es jetzt so, wie es ist, sehr gut ist“. Ein Nachbar kommt mit dem Auto, hält vor seinem Anwesen, öffnet das Hoftor und fährt hinein. Damit macht er es genau so, wie es sich die Behörden wünschen. Ortsbürgermeister Albrecht Wiegner (FWG) betont auf Anfrage, dass die Bürger eigene Grundstücksflächen und Garagen nutzen sollten.

Ein weiterer Ortstermin

Weil das Parken schon länger kontrovers diskutiert wurde, gab es kürzlich noch ein Treffen vor Ort mit Vertretern der Straßenbehörde, der Verbandsgemeinde Leinigerland und der Ortsgemeinde. „Grundsätzlich sind wir immer darauf bedacht, verkehrsbehördliche Anordnungen im Einvernehmen mit der Ortsgemeinde und soweit wie möglich auch mit den Anwohnern zu regeln“, heißt es vonseiten der Verwaltung. Der vom Gemeinderat gewünschten Parkregelungen durch die Zeichen „Eingeschränktes Halteverbot“ habe man nicht entsprochen, da das zu einem „Schilderwald“ geführt hätte. Das habe der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ebenso gesehen. Deswegen seien Halteverbotszonen eingerichtet worden.

Auch hätten einige gewünschte Parkflächen nicht markiert werden können, da es sonst „zu erheblichen Behinderungen der gegenüberliegenden Einfahrten gekommen wäre“, teilt die Verbandsgemeinde schriftlich mit. Nicht alles könne zur vollsten Zufriedenheit von jedem Bürger geregelt werden. „Wegen der zunehmenden Zahl von Fahrzeugen in den Familien appellieren wir an die Bürger, eigene Stellflächen, Höfe und Garagen zum Abstellen der Autos zu nutzen“, so die Verwaltung. Im unteren Bereich der Hauptstraße sollen „nach ausführlicher Diskussion“ zusätzliche Parkflächen eingezeichnet werden – vorbehaltlich der Zustimmung des LBM.