Ein trauriger Widder verliebt sich in ein fröhliches Fischmädchen. Von dieser ungewöhnlichen Beziehung handelt das kürzlich erschienene Büchlein „Znirp und Nisseznirp“. Ungewöhnlich ist auch die Gestaltung des Werks, an dem neben einer Autorin aus Ramsen vier Illustratoren beteiligt waren.

Die Schwarz-Weiß-Zeichnungen und bunten Bilder in verschiedenen Maltechniken zeigen sehr unterschiedliche Handschriften. Zwei der Künstler seien Kinder gewesen, hätten mitgemacht, als sie neun und elf Jahre alt waren, erläutert Michaela Saligmann, die die Geschichte erdacht und aufgeschrieben hat. „Die Handlung war inspiriert durch die Beschäftigung mit Sternzeichen, Fische und Widder, Traum und Hoffnung“, erläutert die gebürtige Hessin, die in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen ist und von 1994 bis 2011 auf Korsika gelebt hat. Mittlerweile wohnt sie in Ramsen.

„Mein Leben lief nicht so gut, ich kam damit nicht zurecht. Dann bin ich einfach ausgestiegen und mit meiner damals achtjährigen Tochter auf die Mittelmeerinsel gereist“, erinnert sie sich. Die beiden zogen in ein von Reinhard Treder gegründetes Hüttendorf. „Wir hatten keinen Strom, alles mit Holz gemacht, Obst und Gemüse angebaut und täglich Ziegen gemolken“, erzählt Saligmann. In der Siedlung, wo Fremde gegen Geld oder Mithilfe essen und übernachten konnten, lernte sie Daniel Lüke aus Kiel kennen. Der Schiffbau-Ingenieur mit dem zeichnerischen Talent wurde später einer der Illustratoren des Buchs „Znirp und Nisseznirp“. Von ihm ist auch das Titelbild. Lükes Tochter Leonie hat ebenfalls mitgewirkt.

Heilsame Zeit auf Korsika

Die anderen beiden Malerinnen, Trixi Hofmann und deren Tochter Zahraa Najem, traf Saligmann erst nach ihrer Rückkehr im Ramser Neuhammer. „Die Zeit auf Korsika war heilsam für mich, aber ich hatte nie Ruhe, ständig waren neue Leute um mich herum. Ich sehnte mich nach dem deutschen Wald und einem festen Freundeskreis, den ich hier dann fand“, erläutert die Autorin, die zunächst Grundschüler mit Lese-Rechtschreib-Schwäche unterstützte. Sie bot auch AGs mit kreativem Inhalt an, etwa Schnitzen von Holzfiguren, ein Hobby, dem sie selbst gern nachgeht. „Dabei sagt mir das Material, was für eine Skulptur es werden will“, sagt die 60-Jährige, die unbedingt „irgendetwas mit Kindern machen“ und ihre Erfahrungen in der Natur weitergeben wollte. 2014 bis 2017 hat Saligmann eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert und arbeitet seither in einer Kita in Rockenhausen. Gern entwickelt sie mit den Kleinen Stegreif-Geschichten.

Znirp, der kleine Widder, wuchs bereits ab 2013 heran. „Ich hatte aber nie kontinuierlich Zeit, an dem Buch dranzubleiben“, erläutert Saligmann. Der vierbeinige Protagonist wird von seiner Mutter vor die Stalltür gesetzt. Er sei alt genug, um auf eigenen Beinen zu stehen. Aber Znirp fühlt sich von allen verlassen. Die vielfältige Tierwelt eines Weihers mit Amphibien, Insekten und Fischen fasziniert ihn, doch Anschluss zu finden, ist gar nicht so einfach. Das blöde Wasser trägt ihn nicht und lässt ihn nicht atmen. Dann trifft er auf Nisseznirp.

Hofmanns Erstlingswerk

Ab 2016 wurde der Text, in dem viele putzige Namen vorkommen, die – richtig gelesen – teilweise auch Sinn ergeben, illustriert. „So etwas habe ich zum ersten Mal gemacht“, sagt Hofmann. Allerdings: In den 70er Jahren sei sie von einer Tageszeitung zum „Sonntagskind des Jahres“ gekürt worden, nachdem ihre eingeschickten Bilder wiederholt in der Kinderbeilage „Das Sonntagskind“ abgedruckt worden waren. Ihre inzwischen 15-jährige Tochter Zahraa ist überzeugt: „Ich hab das Talent zum Malen von der Mama.“ Da Saligmann schon mal ein Bilderbüchlein mit dem Titel „Die Abenteuer des roten Flecks“ über Hoos Mediendienstleistung in Landau veröffentlichte, hat sie ihr zweites Werk auch dort verlegen lassen. An einer Fortsetzung wird schon gearbeitet.

Lesezeichen