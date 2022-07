Der Mitmachzirkus Happy war diese Woche in der Dekan-Ernst-Schule. Das Projekt hat allen viel Spaß gemacht und die Grundschulkinder haben dabei noch wichtige Dinge gelernt.

Es liegt Aufregung und freudige Erwartung in der Luft, als sich die Kinder in ihren Kostümen am Donnerstag auf dem Schulhof der Dekan-Ernst-Schule vor dem großen Zirkuszelt versammeln. Gleich geht die Aufführung los, für die sie in den vergangenen Tagen gemeinsam mit dem Team vom Mitmachzirkus Happy trainiert haben. „Als die Kinder die großen Trailer des Zirkus am Montag auf dem Hof gesehen haben, haben sie schon sehr gestaunt“, erzählt Schulleiterin Nicole Kaufmann. Noch begeisterter seien sie dann bei der Vorstellung der Zirkusleute gewesen. „Ich habe bis ins Büro gehört, wie die Kinder sich gefreut haben. Die waren wirklich außer Rand und Band und konnten endlich mal wieder alles rauslassen“, berichtet Kaufmann.

Bei der Aufführung wurde den Kindern schon einmal gezeigt, bei welchen verschiedenen Bereichen sie in den nächsten Tagen selbst mitmachen können. Denn: Bei dem Projekt ist es das Ziel, das die Kinder selbst in der Manege stehen. So konnten sie sich im Anschluss zwischen den vorgestellten Darbietungen Seiltanz, Clownerie, Bodenakrobatik, Hula- Hoop, Teller-Jonglage und dem Ringtrapez entscheiden. Ab Dienstag wurde dann in vier Gruppen für die Aufführungen am Donnerstag, Freitag und Samstag trainiert.

Kinder sind stolz

Die Schulleitung, die das Projekt in die Wege geleitet hat, ist begeistert: „Die sind alle ganz stolz und haben mir auf dem Schulhof ständig gezeigt, was sie gelernt haben. Das ist wirklich großartig, was die Kinder in dieser Woche hier erleben dürfen.“ Schon vor Corona hatte die Lehrerin nach einer Aktion gesucht, „die unsere Schule im Miteinander stärkt“. Dabei sei sie auf den Projektzirkus der Familie Heinen aufmerksam geworden. Das Konzept hat sie besonders aufgrund der pädagogischen Lehrinhalte überzeugt. „Die Kinder arbeiten so spielerisch an ihrer Selbstdisziplin, Feinmotorik, Konzentrationsfähigkeit und auch an der Frustrationstoleranz, wenn mal etwas nicht so klappt wie geplant“, schildert Kaufmann.

Zudem stärke das Projekt das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schüler enorm, da die Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse in gemischte Gruppen eingeteilt wurden. Die Viertklässler wurden außen vor gelassen, für sie soll die Vorführung eine Art zusätzliches Abschlussfest sein. In allen Fällen sei die Aktion vor allem gut für das Selbstvertrauen der Kinder, wie auch Jennifer Heinen, die Leiterin des Mitmachzirkus betont. Sie sagt: „Ich merke immer wieder, wie es das Selbstwertgefühl, die Motorik, einfach alles stärkt.“

Die Teller-Kinder demonstrieren ihre feinmotorischen Fähgikeiten. Foto: Paul

Die Schulleiterin ist froh, dass das vor drei Jahren beschlossene Projekt nun endlich umgesetzt werden konnte. Gemeinsam mit den Eltern wurde das große Zelt aufgebaut, die Teilnahmegebühr von zehn Euro pro Kind hat der Förderkreis der Schule übernommen. Wer sich den Eintritt für die Aufführung nicht leisten kann, konnte sich ebenfalls an den Förderkreis wenden. „Dadurch konnte wirklich jedes unserer dreihundert Kinder dabei sein“, erzählt Kaufmann.

Als am Donnerstagnachmittag dann die Aufführung der ersten Gruppe beginnt, zeigt sich sofort: Die Mühen haben sich gelohnt. Nicht nur die Schüler, auch die Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder haben sich von den heißen Temperaturen nicht abhalten lassen. Das Zelt ist mit 280 Leuten gut gefüllt, als die knapp eineinhalbstündige Vorführung beginnt.

Großer Applaus im Zelt

Den Anfang machen die Bodenakrobatinnen. Angefeuert vom Publikum schlagen sie Purzelbäume oder stapeln sich zu einer Pyramide auf. Es folgen die „Kinder der Lüfte“, die sich an einem Reifen bis unters Zirkuszelt ziehen lassen. „Das hat mir großen Spaß gemacht“, erzählt der Zweitklässler Ole. Dem stimmt seine Klassenkameradin Laura zu. „Das war echt aufregend“, sagt sie.

Auch die nächste Gruppe, die Teller-Kinder, bekommt großen Applaus. Die Clowns sorgen mit ihrer Darbietung für Gelächter und gute Stimmung. Nach der Pause, in der es Getränke, Popcorn und weitere Süßigkeiten zu kaufen gibt, geht es weiter mit den Seiltänzerinnen. Den Abschluss machen die Hula-Hoop-Kinder, bevor alle zum Abschluss noch einmal in die Manege geholt werden.

Die Bodenakrobatinnen zeigen ihre Kunsststücke. Foto: Paul

Als alle nach der Vorstellung das Zelt verlassen, hört man viel Lob. „Das hast du wirklich toll gemacht, da kannst du richtig stolz auf dich sein“, sagt eine Oma zu ihrem Enkel. Der Großvater von Johanna findet: „Ich bin begeistert. Das muss man ja aus der Sicht der Kinder sehen und für die war das was ganz Großes.“

Der Eindruck bestätigt sich, wenn man sich bei den Kindern umhört. Hier scheinen sich alle einig zu sein: „Das hat superviel Spaß gemacht.“

Morgen wird es um zehn und um drei Uhr noch jeweils eine Vorführung geben. An diesem Samstag sorgt der Förderkreis der Schule für Kaffee und Kuchen.