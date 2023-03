Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anfang Juni 2018 hat Wolfgang Bender 4000 Zinfandel-Reben im Bissersheimer Goldberg gesetzt. Gut zwei Jahre später konnte er die ersten Trauben ernten: Anfang Oktober fand die Lese statt.

Spätburgunder, Dornfelder, Merlot: Diese Rotweinsorten sind gängig in der Pfalz. Aber Zinfandel? Die alte, anspruchsvolle Rebsorte wird hauptsächlich in Kalifornien und in Apulien angepflanzt,