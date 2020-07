Auf einer Großbaustelle muss ein Rädchen ins andere greifen. Ist ein Handwerker fertig, sollte der nächste parat stehen. Dass es manchmal gar nicht so einfach ist, das zu deichseln, erfährt die Stadt Grünstadt gerade bei einem Millionen-Projekt.

Zweimal hatte sich die Verwaltung bemüht, einen Zimmermann zu finden, der sich um das Dach des Leininger Oberhofs kümmert. Der Dachstuhl muss an einigen Stellen erneuert, an anderen ausgebessert werden. Doch das Interesse an der Ausschreibung war gleich Null. Nur: Wenn der Zimmermann nicht da war, braucht der Dachdecker erst gar nicht aufzutauchen.

Weniger ist besser

Deswegen wurde der Auftrag nun „verkleinert“, die Arbeiten wurden in Bauabschnitte eingeteilt. Am Mittwoch dann die gute Nachricht aus dem Rathaus: „Für den ersten Bauabschnitt sind schon Angebote eingegangen. Weitere werden noch erwartet.“ Auch für den zweiten Bauabschnitt gebe es Interessenten. Immerhin.

Die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt warnt übrigens: „Der Mangel an Fachkräften könnte für Baufirmen im Kreis Bad Dürkheim in den nächsten Jahren zu einem ernsten Problem werden.“ Was sich dann wiederum auf die Bauherren auswirken wird, wie die Stadt Grünstadt aus Erfahrung weiß: Für die Dachdecker-Arbeiten am Oberhof hatte sich in einem ersten Anlauf auch kein einziger Betrieb interessiert.