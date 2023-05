Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einer sah tote Soldaten, die in Bäumen hingen. Ein anderer einen helllodernden Feuerball am Nachthimmel. Im Zweiten Weltkrieg waren sie Kinder – heute sind sie für Heimatforscher wie Erik Wieman von unschätzbarem Wert: Zeitzeugen. Derzeit sucht Wieman welche der Flugzeugabstürze beim Eiswoog und in Kerzenheim.

Kaum hatten die Heimatforscher um Wieman die Suche nach Überresten des 1944 beim Nackterhof abgestürzten britischen Transportfliegers abgeschlossen – da wurden schon zwei andere