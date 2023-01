In der Nacht auf Montag waren Einbrecher in Hettenleidelheim unterwegs. Zwei Taten wurden der Polizeiinspektion Grünstadt angezeigt: Zwischen Sonntagnachmittag und Montag gegen 8 Uhr sind Unbekannte in eine Rechtsanwaltskanzlei in der Hauptstraße eingebrochen. Hierzu wurden Türen aufgehebelt. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet, aber der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Circa 350 Euro Gesamtschaden wurde durch das Eindringen durch die Eingangstür in ein Friseurgeschäft in der Mittelhaide und den Diebstahl von Bargeld verursacht. Diese Tat muss sich laut Polizei zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ereignet haben. Sachdienliche Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 9312-0 entgegengenommen.