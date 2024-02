Vergeblich hat ein Unbekannter versucht, einen Zigarettenautomaten in der Eisenberger Straße in Kerzenheim aufzubrechen. Laut Polizei hat sich der Vorfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zugetragen. Die Person versuchte gegen 4 Uhr den Automaten zu manipulieren. Hierbei wurde diese durch einen Anwohner gestört, welcher die Person wie folgt beschreiben kann. Es handle sich demnach um eine männliche Person, kleine Körpergröße, schmale Statur, bekleidet mit blauer Jacke mit Kapuze, Jeans und weißen Sportschuhen. Die Person entfernte sich fußläufig in Richtung Wilhelm-Bernhard-Straße. Erbeutet wurde dem aktuellen Stand der Ermittlungen nach nichts. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Erreichbarkeit 06352 911 2700 zu melden.