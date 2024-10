Unbekannte haben sich in der Daimlerstraße an einem Elektroauto der Marke Tesla zu schaffen gemacht: Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 18 Uhr, entwendeten sie laut Polizeibericht beide Kennzeichen des Fahrzeugs. Mögliche Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefon 06359 93120 oder E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.