An die genaue Unfallstelle haben sich zwei ortsunkundige Autofahrer nach einem Auffahrunfall am Mittwoch nicht mehr erinnern können. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 13.10 Uhr zu dem Zusammenstoß an einer Ampelanlage, bei dem ein Volvo-Fahrer einem vor ihm fahrenden Pkw der Marke Volkswagen auffuhr. Dabei wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Weil die beiden Fahrer den Straßenverkehr nicht behindern wollten, verließen sie die Unfallstelle und verständigten auf einem Parkplatz die Polizei. Genaue Angaben zum Unfallort konnten sie dort allerdings nicht mehr machen. Die Polizeiinspektion Grünstadt nimmt Zeugenhinweise zum Unfall sowie zur Unfallstelle unter 06359 93120 entgegen.