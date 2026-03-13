Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr ein Wohnhaus in Kirchheim im Rieslingweg eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Geklaut wurden Bargeld, Schmuck und Parfum. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de zu melden.