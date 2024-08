In der Nacht auf Sonntag ist versucht worden, in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen. Es entstand jedoch nur Sachschaden an der Eingangstür, weiter kamen die Täter offensichtlich nicht. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.