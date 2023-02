Auf dem Rewe-Parkplatz in Hettenleidelheim ist am Donnerstag zwischen 21.10 und 21.15 Uhr ein parkender Volvo beschädigt worden und die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Wie die Beamten mitteilen, wurde der Volvo vorwärts in eine Parklücke gefahren und war unbeschädigt als sein Besitzer ausstieg. Als er nach einem kurzen Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand der Mann jedoch eine Beschädigung an der Heckstoßstange vor. Das Schadensbild lasse darauf schließen, dass die Beschädigung mit einem anderen Fahrzeug verursacht wurde, heißt es im Polizeibericht. Hinweise zu diesem anderen Fahrzeug gebe es bisher nicht. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Grünstadt, Telefon 06359 9312-0, in Verbindung.