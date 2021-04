Altleiningen. Einen Riesenhaufen Müll hat am Samstagnachmittag ein Spaziergänger auf dem Waldlehrpfad in Altleiningen entdeckt. Er informierte Robert Hatzenbühler, der seit Kurzem für die Pflege des 3,5 Kilometer langen Wanderweges verantwortlich ist und sich den Umweltfrevel umgehend anschaute. Er fand jede Menge Plastik, Elektroschrott, Spielzeug, Videokassetten, einen großen Wäschekorb, Metallkanister, Autoteile und anderen Unrat, für dessen „Entsorgung“ sich ein Unbekannter die Mühe gemacht hat, ihn tief in den Wald hineinzubringen – vermutlich mit einem Auto. Bürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt) bittet die Bürger, die Hinweise zu der Tat geben können, sich bei ihm zu melden. Er wird die illegale Müllablage bei der Polizei anzeigen.abf/Foto: Privat