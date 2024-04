Weil eine unbekannte Person den Lack eines parkenden Autos am Sonntag in Kindenheim beschädigt hat, erbittet die Polizei nun Zeugenhinweise. Wie die Beamten berichten, hatte die Besitzerin eines Peugeots zwischen 18 und 19 Uhr vor einem Anwesen in der Straße Im Rosengarten geparkt. Also sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie, dass die komplette Beifahrerseite zerkratzt worden war. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurde. Die Schadenssumme beziffert sie auf etwa 5000 Euro. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 9312 0 oder auch per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.