Der Wunsch eines Eigentümers, sein Haus in der Innenstadt um ein weiteres Geschoss aufzustocken, ist jüngst von Kommunalpolitikern abgelehnt worden. Sie fürchten, dass das Haus am Eingang zur Fußgängerzone zu dominant wirken könnte.

Das Eckhaus grenzt an die Bahnhofstraße und an den Luitpoldplatz. In jenem Teil der Innenstadt sind höchstens drei Vollgeschosse zulässig. Weil der Antragsteller das Gebäude