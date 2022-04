Solidarität mit Menschen jeglicher sexueller Orientierung und Herkunft haben am Sonntag Grünstadter Christen am „Kreuz 2000“ im Stadtpark bekundet. Das stählerne Kreuz trug eine Regenbogenstola, um zu zeigen, dass es ein „Segensort für alle“ ist und als Zeichen des Friedens. Rund 50 Gläubige hatten sich auf Einladung der Kolpingsfamilie Grünstadt zu einer vom Chor Nova Cantica umrahmten Andacht versammelt. Sie beteten auch für die Menschen in der Ukraine: „Wenn Macht ausgenutzt wird, um andere auszubeuten oder auszugrenzen, wenn Tatsachen verdreht werden, um andere zu täuschen, bist Du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.“ Der katholische Pfarrer Martin Tiator sagte, dass Gott seinen bunten Bogen in die Wolken setze, um an seinen ewigen Bund mit allen Lebewesen auf der Erde zu erinnern. „Auch hier am Kreuz breitet er seine Arme aus und sagt: Du gehörst dazu, Mensch!“ Im Anschluss an die Andacht sind Kaffee und Kuchen verkauft worden, mit den Einnahmen in Höhe von 505 Euro wird Menschen aus der Ukraine geholfen.