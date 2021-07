2000 Euro hat die Klasse 10a der IGS Grünstadt am Freitag dem Kinderhospiz Sterntaler aus Dudenhofen übergeben. „In der Jahrgangsstufe acht haben wir über die Aktion Be smart – don’t start 5000 Euro gewonnen, weil wir ein halbes Jahr lang nicht geraucht haben“, erläuterte Klassenleiter Gerd Köstlmaier. Mit dem Geld seien unter anderem Ausflüge und Feste gemacht worden. „Von vornherein war aber klar, dass wir auch einen Teil des Betrages spenden wollen“, so der Lehrer. Beate Däuwel, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Hospiz, freute sich sehr über die Zuwendung, besonders darüber, dass „die Jugend der Jugend hilft“. Während der Pandemie sei es für ihre Einrichtung sehr schwer, an Spenden zu kommen, da keine Veranstaltungen laufen, so Däuwel, die von Klassensprecher Justin Mertel symbolisch das Geld entgegennahm.