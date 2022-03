Unter dem Motto #Reichthaltnicht ruft die Organisation Fridays for Future zum Klimastreik am kommenden Freitag auf. In Grünstadt geht es um 15 Uhr auf dem Carrières-sur-Seine-Platz los, heißt es in einer Pressemitteilung der hiesigen Fridays-for-Future-Ortsgruppe. Nach mehreren Redebeiträgen soll eine Menschenkette durch die Fußgängerzone gebildet werden. Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzzahlen bitten die Veranstalter daher darum, neben einer Maske auch einen Schal zum Abstandhalten bei der Aktion mitzubringen. Deutschlandweit geht Fridays for Future in 180 Orten auf die Straße. Unter anderem fordern die Aktivisten ein Embargo gegen die Einfuhr von Öl und Gas aus Russland. Neben den Forderungen zum Ausstieg aus fossilen Energien soll auch ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt werden.