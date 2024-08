Der zehnte Grünstadter Abendspaziergang, bei dem die Teilnehmer hinter die Kulissen von Unternehmen und Einrichtungen schauen können, steht vor der Tür. Diesmal führt die kleine Wanderung durch das Gewerbegebiet. Anlaufstationen sind die Außenstelle des Entsorgungs- und Servicebetriebs Grünstadt (EBG) in der Obersülzer Straße 37. Anschließend geht es zum Jüdischen Friedhof in der Max-Planck-Straße. „Dort ist zu beachten, dass der Besuch für Männer nur mit einer Kopfbedeckung gestattet ist“, sagt Citymanagerin Susanne Kramer. Den Abschluss kündigt sie bei der Firma Hagenburger an, die feuerfeste Produkte für Gießereien und Stahlwerke herstellt. Die Veranstaltung läuft zweimal: an den Montagen, 9. und 23. September. Start ist jeweils um 18 Uhr. Interessierte können sich ab sofort bis einschließlich Sonntag, 18. August, anmelden per E-Mail an stadtmanagement@gruenstadt.de unter dem Betreff: „10. Abendspaziergang im Gewerbegebiet“. Es können maximal zwei Tickets bestellt werden. Kramer bittet darum, die vollständigen Kontaktdaten anzugeben. Sollten sich mehr als 25 Personen anmelden, entscheidet das Los. Die gezogenen Teilnehmer werden dann benachrichtigt. Unter Vorlage der Bestätigungs-E-Mail können die Karten vom 23. August bis zum 5. September für fünf Euro pro Stück gekauft werden und zwar in der Tourist-Info, Hauptstraße 84, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 9.30 bis 13 Uhr, und Dienstag bis Freitag, 14 bis 16 Uhr.