Der Weinbergslauf liefert starke Sieger und viele Geschichten. Tobias Kiefer bleibt als Einziger unter 36 Minuten, Laura Pauli läuft allen Frauen davon.

Die 36. Auflage des SWEN-Weinbergslaufs in Grünstadt war wieder ein voller Erfolg. Die TSG Grünstadt veranstaltete das Sportereignis am Samstag wie gewohnt sehr professionell. Wieder ging es für die Läuferinnen und Läufer durch die Weinberge am südlichen Stadtrand. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten dabei die Burgdörfer Neuleiningen und Battenberg sehen. Doch der Lauf war gerade für die Starterinnen und Starter der 10-Kilometer-Strecke auch sehr anspruchsvoll und kräftezehrend.

Die Anmeldungen waren erneut zahlreich. 89 Teilnehmer und Teilnehmerinnen nahmen beim Hauptlauf über die 10 Kilometer mit. 126 Finisher hatte das Rennen über die 5 Kilometer. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte der 1000-Meter-Lauf für Jugendliche.

Im 10-Kilometer-Hauptlauf setzte sich Tobias Kiefer ( Krickenbach) in starken 35:50 Minuten souverän durch. Damit blieb er als einziger Läufer deutlich unter der 36-Minuten-Marke und ließ der Konkurrenz keine Chance. „Ich habe mich gut gefühlt, das ist schon ein schöner Lauf hier“, sagte der Sieger. Dahinter folgte Andreas Wohlgemuth (DJK Gleiritsch) in 37:49 Minuten, während Jan Fuhrmann (LLG Wonnegau) mit 38:39 Minuten Rang drei belegte.

Für das beste Ergebnis aus Grünstadter Sicht sorgte Christoph Ullrich, der in 40:02 Minuten auf einen starken vierten Platz lief und damit gleichzeitig seine Altersklasse weit vorne abschloss. Auch dahinter zeigte sich eine hohe Leistungsdichte: Wolfgang Seifert (United Runners of Pfalz) überzeugte als schnellster Läufer der M50 in 40:45 Minuten, während Björn Sobott (1. FC Biedesheim) mit 41:27 Minuten ein starkes Rennen ablieferte.

Bei den Frauen setzte Laura Pauli (TV Maikammer) ein Ausrufezeichen. In 43:27 Minuten war sie nicht nur die schnellste Frau des Tages, sondern mischte sich auch mitten unter die besten Läufer des Gesamtfeldes. Zweite wurde Kathi Presser (49:10,5) von Riesling Runner. Erfreulich aus lokaler Sicht: Auch weitere Starter aus der Region präsentierten sich in guter Form. Lily Bauer (Jahrgang 2006) von der TSG Eisenberg lief in 51:08 Minuten auf den dritten Rang.

Im breiten Teilnehmerfeld ging es dahinter eng zu. Viele Vereine, Laufgemeinschaften und auch Teams wie die Feuerwehr Grünstadt sorgten für das gewohnte Bild: sportlicher Ehrgeiz gepaart mit Gemeinschaft. Am Ende blieb das, was diesen Lauf seit Jahrzehnten auszeichnet: Der Grünstadter Weinbergslauf ist mehr als nur ein Rennen. Er ist ein Stück regionale Sportkultur – und ein Wettbewerb, bei dem nicht nur die Zeit zählt, sondern auch der Kampf gegen die Strecke.

Hung Dang Quoc war schnellster Läufer über die 5 Kilometer. Der 31-Jährige benötigte für die eine Runde 18:29,1 Minuten. Schnellste Frau war Astrid Eisenbarth aus Bad Kreuznach, die nach 22:22,3 Minuten über den Zielstrich kam. Über die 1000 Meter siegte Tim Schmitt von der TSG Eisenberg. Der 14-Jährige benötigte 3:07,9 Minuten. Nora Schwarzkopf vom TuS Göllheim war mit 4:01 Minuten schnellstes Mädchen.