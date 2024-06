Nachdem sich 2014 zu viele Besucher danebenbenommen hatten, war Schluss: Vor zehn Jahren fand in Kirchheim das bislang letzte Rebblütenfest statt. Nun wagen drei Unternehmer einen Neustart. An diesem Donnerstag ab 18 Uhr steht die Rebblütennacht auf dem Programm, am Freitag folgt um 18 Uhr Public Viewing, am Samstag wird ab 14 Uhr am Ausschank gefeiert und am Sonntag um 11 Uhr tuckern historische Fahrzeuge zur Oldtimerschau.

